Guerre en Ukraine : comment la solidarité s’organise en France

Une association basée à Perpignan fournit de l'aide médicale à l'Ukraine depuis 15 ans. La logistique est rodée, mais sur place, les nouvelles sont alarmantes. Il y a déjà des ruptures de stock en compresses, pansements et kit de suture. "Derrière toutes ces perfusions, derrière tous ces sets de pansements, il y aura des vraies personnes derrière qui seront soignées grâce à cela", explique Anastasia, une étudiante russe. Elle partage avec Ana, Ukrainienne, la même mission et la même langue. Sur les cartons, elle écrit le contenu des colis. Six tonnes en tout, transporté par un Ukrainien pour passer la frontière plus vite. À Biarritz, la protection civile acheminera l'aide. Une vingtaine d'agents municipaux sont mobilisés pour gérer l'afflux. En découvrant le hall de la mairie, transformé en antenne humanitaire, un couple revit bouleversé le souvenir d'un autre temps. Un élan massif s'organise un peu partout en France. À Limoges, les pompiers de l'urgence internationale (PUI) qui se déploient depuis une vingtaine d'années dans des zones de guerre n'avaient jamais vu cela. Quatorze camions en tout en partance pour la Moldavie où se sont déjà réfugiés plus de cent mille Ukrainiens. TF1 | Reportage S. Pinatel, V. David, C. Parédès, A. Bacot