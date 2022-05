Guerre en Ukraine : dans Marioupol, avant l'assaut final ?

La scène est presque surréaliste. Des jeunes gens détendus font du vélo sur une avenue de Marioupol. La ville a été nettoyée. Sur l'avenue du théâtre bombardé, il y a même des illuminations pour la célébration du 9 mai. Youri, un habitant, y promène son chien. Sa maison a brûlé entièrement durant les combats selon ses dires. Il pense que Marioupol n'existe plus et qu'il faudra des dizaines d'années pour la reconstruire. Les habitants qui sont restés reconstruisent leur quotidien comme ils le peuvent, dans des lieux de vie complètement dévastés. Par exemple, un quartier était au cœur des combats, il y a encore quelques jours. De retour dans sa maison, Alexander, un habitant, a fait une macabre découverte. Au sol, se trouvait le corps d'un soldat ukrainien. À côté, une grand-mère nous montre sa maison, criblée de balles et sans fenêtre. La journée, elle y vit dans une petite pièce. La nuit, elle s'abrite dans sa cave. Et pour cause, à Marioupol, les bombardements et les tirs retentissent encore de plus en plus intenses sur la zone industrielle d'Azovstal. Là où plusieurs centaines de soldats ukrainiens sont encore retranchés. Ils ne veulent toujours pas se rendre. T F1 | Reportage L. Boudoul, P. Véron.