Guerre en Ukraine : dans un village bombardé à Kiev

Un bombardement nous a été signalé ce samedi dans un village au Sud de Kiev. Dès notre arrivée, une femme nous interpelle : "Il faut monter ça au monde entier. S'il vous plaît, aidez-nous, sauvez-nous !". Il y aurait six morts. Igor fouille les décombres de ce qui était hier encore sa maison. Il est encore sidéré par la disparition de son épouse, de sa fille de 12 ans et de quatre autres proches. "Qu'est-ce qu'on a fait de mal, nous ? On n'a jamais agressé les Russes. Qui aurait pu penser ça ?". Le souffle de l'explosion a détruit toutes les maisons alentour. Au milieu des décombres, nous rencontrons la nièce d'Igor. Elle ne doit son salut qu'à une sortie fortuite. "J'étais partie chercher des affaires à Kiev. C'est mon oncle qui m'a appelé quand il est parvenu à sortir des décombres. J'ai perdu ma tante, ma nièce et mon fiancé". Désormais, tous les hommes du village se demandent s'il ne faut pas envoyer leurs familles en exil. Un autre événement a traumatisé les habitants de la région. Trois hommes se faisaient passer pour des civils dans une école transformée en site de stockage de nourritures et en abri pour la population. Ils y ont ouvert le feu et ont tué cinq combattants volontaires ukrainiens. Deux assaillants ont été abattus et le troisième s'est enfui. "C'étaient des professionnels infiltrés, pas des amateurs. Ils auraient pu tuer les civils réfugiés aux abris". Cette guerre sale a pour but évident de faire fuir toutes les populations aux alentours de la capitale. TF1 | Reportage B. Christal, R. Roiné, S. Souhari, I. Zaharenko