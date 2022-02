Guerre en Ukraine : décryptage des annonces de la Russie

Selon notre consultant militaire, c'est une expression un peu étrange. "On peut penser à une intensification des combats. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui comme on le voit dans différents reportages. Élargissement ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'une forme de pression psychologique supplémentaire. C'est de dire attention l'apocalypse est en train d'arriver", précise-t-il. Dans leur communiqué, les Russes ont aussi précisé qu'ils accusaient les États-Unis d'avoir fourni du renseignement à la marine ukrainienne dans le cadre du combat en mer Noire et notamment grâce à leurs drones. "A ma connaissance, c'est la première fois que le Kremlin désigne les Américains comme étant derrière la marine ukrainienne. C'est une façon d'essayer de décrire les choses pour dire que les Américains sont là, ont leur main dans leurs opérations", continue à expliquer Pierre Servent. "Et c'est assez grave parce que Poutine cherche la confrontation avec les Américains. On sait que ces derniers ne veulent pas mettre de soldats en Ukraine pour éviter cela. Mais ce jeu d'intoxication, de pression psychologique, tout ça, ça fait partie de l'art de la guerre moderne", conclut l'expert en stratégie militaire.