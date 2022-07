Guerre en Ukraine : des blessés évacués en urgence depuis le Donbass

Nos reporters ont filmé des soldats ukrainiens revenant de la bataille de Lyssytchansk. La ville est impossible à tenir, cernée par un ennemi supérieur en nombre, et en matériel. Nikita est le commandant en second d’une compagnie de chars. Elle est engagée sur la zone de combat où les Russes n'arrêtent pas de progresser. Il nous a confirmé que la situation est vraiment difficile pour lui et sa compagnie. Ce même Nikita nous a envoyé ensuite des images, montrant deux de ses tanks touchés par des frappes quelques heures après notre rencontre. Illustration de la nasse qui se resserre dans la région, les blessés affluent toujours en masse. Mais maintenant, ils doivent être envoyés de plus en plus loin pour bénéficier de soins dans une structure hospitalière. Il faut absolument trouver les moyens d’évacuer les civils. Et l’un des moyens le plus sûr pour le faire, c’est le train médicalisé. Affrété par Médecins sans frontières, il peut se rapprocher jusqu’à l’entrée du Donbass pour y charger des blessés, des personnes vulnérables, et les mettre à l'abri. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, L. Lassalle, A. Pocry.