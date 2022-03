Guerre en Ukraine : des femmes se préparent à la guerre à Odessa

Sans ces croix en acier et ces plots de béton destinés à ralentir une offensive ennemie, au premier regard à Odessa, on pourrait croire que la vie de tous les jours n'a pas encore changé. Dans ce quartier pavillonnaire, Margarita nous invite chez elle. Cette arrière-grand-mère se prépare comme elle le peut. "Les fenêtres sont protégées. Personne ne peut nous voir de l'extérieur. Et là, ce sont nos stocks. C'est tout ce que nous avons", confie-t-elle. Comme son aide-soignante, cette habitante d'Odessa a choisi de ne pas fuir, même si elle n'a pas d'abri digne de ce nom chez elle. "Nous venons là quand il y a des alertes bombardement car dans cette pièce, il n'ya pas de fenêtre", précise-t-elle. Comme Margarita, de nombreuses femmes ont choisi de rester dans ce quartier nord d'Odessa qui serait sans doute la première cible des Russes. Et en cas d'invasion terrestre, ces femmes participent activement à l'effort de guerre. Dans ce gymnase, certaines cousent de compresse, d'autres déchirent des draps pour cet ouvrage titanesque. "Ces filets sont destinés aux soldats pour qu'ils puissent se dissimuler et ne pas se faire repérer par les drones", précise Oksana, volontaire au sein de la "Résistance civile nationale". "Nous, les femmes, essayons de protéger nos héros, nos soldats, nos hommes", rassure-t-elle. Lara, elle, propose ses services en tant que psychologue aux combattants civils souvent peu aguerris. Des hommes et femmes soudés pour garder leur sang-froid et résister face aux forces russes. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry, E. Fourny