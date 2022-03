Guerre en Ukraine : des femmes sur le front

Elle patrouille dans son quartier, les armes à la main. Yarina, 25 ans, s'est engagée dans l'armée des volontaires ukrainiens : les forces territoriales. "S'ils viennent dans ma maison ici à Kiev, je suis prête à les tuer. Les soldats russes ne sont pas les bienvenus", confie-t-elle. Sa formation s'est faite en un jour, en famille. "C'est mon mari qui m'a appris. J'avoue que je ne savais pas tirer avant", poursuit-elle au micro du 20H de TF1. Leur mariage a été célébré le jour même de l'invasion russe, le 24 février dernier. Il n'y a pas de temps pour les festivités. Le jeune marié a dû partir au front. Il est très fier de son épouse. Ils n'ont pas fait de lune de miel, ils se battent pour leur pays. Souvent près de la ligne de front, les Ukrainiennes ont une place essentielle dans ce conflit. Elles nourrissent les combattants, viennent au secours des civils. Anna, elle, est médecin anesthésiste. Elle consacre tout son temps aux opérations d'évacuation dans la banlieue de Kiev. "J'ai mis mes enfants en sécurité chez mes parents. Et je suis revenue si tôt ici pour m'inscrire dans les rangs des volontaires", lâche-t-elle. La mission de cette femme est extrêmement difficile comme le montre la vidéo en tête de cet article. Il faut traverser un champ de ruines pour tenter de sauver des vies au plus près des combats. Les Ukrainiennes que nous avons rencontrées disent défendre leurs familles et leurs terres. Elles sont comme une seconde armée dans ce conflit. TF 1 | Reportage B. Christal, C. Souray, R. Roiné