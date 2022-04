Guerre en Ukraine : des fosses communes pour dissimuler des preuves à Marioupol ?

Ce sont des photos satellites qui révèlent l'existence de fosses communes. Le 19 mars, il n'y avait rien sur les lieux. Le 26 mars, les premières tranchées remplies de nombreuses taches noires apparaissent sur les images. Le 30 mars dernier, ces lignes s'étendent désormais sur plusieurs centaines de mètres. Pour les autorités ukrainiennes, ces tranchées sont des charniers et les taches noires seraient des corps dans des sacs mortuaires, ceux des habitants de Marioupol. Les photos rappellent celles prises au-dessus de Boutcha. En effet, le 31 mars, une tranchée similaire a été découverte dans cette ville. Près de 70 morts ont été jetés dans un trou de 13 mètres de long. Ce dont on parle aujourd'hui font plus de 300 mètres, soit des milliers de victimes. Avant la guerre, 400 000 personnes vivaient à Marioupol. Aujourd'hui, la ville est devenue un champ de ruines. Les civils ont-ils été tués dans des combats ou délibérément ciblés ? Pour le savoir, direction Manhush, une zone éloignée du front et de l'armée ukrainienne. Cette petite ville est totalement sous contrôle russe depuis mars et il est impossible pour les enquêteurs de s'en approcher. Pour cette avocate, cela n'empêche pas de recueillir un autre type de preuve. Certains de ces survivants assurent déjà que des exécutions et des viols auraient été commis par les soldats russes dans la ville. T F1 | Reportage F. Litzler, T. Marquez