Guerre en Ukraine : des personnalités ukrainiennes dans le viseur de la Russie ?

La Russie a-t-elle dressé une liste d’Ukrainien à éliminer ? C’est ce qu’affirme le gouvernement américain avec une lettre envoyée à l’ONU. Les cibles : le maire de Kiev, Vitali Klitschko, ou son frère, Wladimir Klitschko, un ancien champion de boxe de venue figure de la résistance. La priorité des Russes serait Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il se sent menacé et ne s’en cache pas. Un président toujours à Kiev, sous très haute protection, comme lors de cette conférence de presse où était l’une de nos équipes, jeudi, dans un lieu tenu secret. Interdiction de filmer l’extérieur du bâtiment, la moindre indication donnée aux Russes pourrait lui être fatale. Selon les médias britanniques, 400 mercenaires du groupe Wagner auraient été déployés pour éliminer le président. Une société paramilitaire privée, à la réputation sulfureuse, déjà présente en Afrique. Dans Kiev, ils ne seraient pas les seuls missionnés, des membres des forces spéciales tchétchènes, alliées des Russes, auraient également été envoyés. En seulement une semaine, le président ukrainien aurait échappé à trois tentatives d’assassinat. Et selon son entourage, il doit son salut à un membre du service de renseignement russe, le FSB, qui aurait prévenu les Ukrainiens, juste à temps. En attendant, la menace est élevée pour le président ukrainien. Ce samedi soir, il reste l’homme à abattre pour le Kremlin. T F1 | Reportage J. Cressens, G Lecointre, W. Wuillemin