Guerre en Ukraine : en Pologne, les réfugiés continuent d'affluer

Depuis 24 heures à la frontière polonaise, nous avons vu essentiellement passer des femmes et des enfants. Nous avons vu passer un certain nombre d'hommes, mais la plupart du temps avec le même profil : des pères de familles nombreuses, les bras chargés de valises et souvent avec des enfants en très bas âge. Ce qui était très marquant, aujourd'hui depuis ce poste-frontière était l'élan de solidarité venu de Pologne. Pas seulement des Ukrainiens résidant en Pologne, mais un très grand nombre de Polonais sont venus d'eux-mêmes prêter mains fortes aux autorités et accueillir ces réfugiés avec un petit peu de nourriture ou un café chaud. D'après les déclarations de certains dirigeants européens, on devrait retrouver cette solidarité dans les prochains jours, les prochaines semaines dans d'autres pays. La Slovaquie, la Roumanie ou encore l'Allemagne ont fait savoir qu'ils se tenaient prêts à accueillir massivement les réfugiés ukrainiens. TF1 | Duplex A. Bourdarias