Guerre en Ukraine : ils fuient les bombes

La fumée de l'explosion est encore visible et d’autres obus frappent encore. Les tirs de mortiers sont tombés pile devant nous, au milieu de cette rue. Le sol est couvert de débris. Les explosions continuent tout autour de nous. Un des obus a frappé ce bâtiment, nous étions juste en-dessous. Par miracle, nous n’avons rien. Au coin de la rue aussi, cette famille a eu beaucoup de chance. Le bus d’évacuation arrivera finalement. Nous avons traversé quelques secondes d’enfer, les habitants d’Irpin, eux, y sont plongés depuis une semaine. Les combats redoublent soudainement d'intensité. “À environ 500 mètres en cette direction, c’est la ville de Boutcha. Il y a un pont et visiblement, un combat acharné entre les forces ukrainiennes et les forces russes pour les contrôle de ce point stratégique”, nous explique Florian Litzler, notre envoyé spécial sur place. En fait, les Ukrainiens sont en train de perdre la bataille. Ils se replient. Les Russes arrivent par le Nord. Au Sud, c’est la panique. Des colonnes de réfugiés partent sans un regard en arrière. Il y a urgence. Ce n’est qu’une simple planche de bois posée sur un pont détruit qui donne une chance aux civils de s’enfuir. Les soldats lâchent même leurs armes pour aider ces réfugiés. Ils étaient sous les bombardements, sans eau ni électricité depuis sept jours. Certains craquent. Des soldats bardés de roquettes anti-chars traversent le pont dans l’autre sens. en direction de la ville pour protéger jusqu’au bout les derniers réfugiés. T F1 | Reportage F. Litzler, A. Ponsar