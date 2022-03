Guerre en Ukraine : Irpin, le pont de la survie

C'est une simple planche de bois posée sur les ruines d'un pont détruit. C'est la seule issue pour quitter Irpin, pour fuir la guerre. Les soldats lâchent même leurs armes pour aider. Des plus jeunes aux plus anciens, tout le monde veut partir. Ces Ukrainiens étaient coincés chez eux, au milieu des bombardements, des combats. Sans eau et sans électricité, ils se sont réfugiés dans des caves. Ceux qui partent croisent ceux qui arrivent. Des soldats bardés de roquettes antichars traversent le pont dans l'autre sens, en direction de la ville. Car c'est sous les bombes qui font fuir. Irpin brûle. La bataille fait rage et elle se rapproche. Les réfugiés commencent à paniquer. Les autorités continuent l'évacuation malgré de forts bombardements qui ne cessent de retentir. Un camion, chargé au maximum, transporte les femmes et les enfants. Les Russes s'approchent du pont, la seule voie de sortie pour quitter Irpin n'existera peut-être plus. T F1 | Reportage F. Litzer, A. Ponsar