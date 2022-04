Guerre en Ukraine : la bataille du Donbass est engagée

Cette usine vient d’être touchée. Mauvais cible pour les Russes, aucune troupe ukrainienne n’y était positionnée. Mais toute la semaine, les bombardements se sont accentués sur la partie du Donbass encore contrôlée par Kiev. Ce samedi matin, les lignes de front se sont rapprochées. Ces hommes qui tiennent l’un des derniers points de contrôle avant les combats ne laissent plus passer de véhicule. Stanislas Koukhatchouk est un volontaire, autorisé à se rendre sur la première ligne, et voici ce qu’il a filmé : des chars ukrainiens faisant feu sur les troupes russes à l’approche. Dans un village près du front, notre équipe a retrouvé l’un de ces équipages de tankistes qui tentent de résister à l’avancée des Russes. Le blindé maculé de poussière fait une pause de quelques heures avant de rejoindre sa position. En face, les troupes ennemies possèdent les mêmes chars T-72. Et pour cause, ce sont eux qui les produisent. Mais ces hommes sont persuadés qu’ils gagneront la bataille. Michel Scott, notre envoyé spécial sur place, précise : “En tout cas, la pression s'accroît sur plusieurs côtés ces dernières heures, au nord, à l’est et à l’ouest de cette partie du Donbass. La pression s'accroît sur les zones encore contrôlées par l’armée ukrainienne”. Et parmi elles, la ville de Sievierodonetsk, au nord de cette poche du Donbass. Ces dernières 24 heures, les bombardements n’y ont pas cessé, détruisant notamment les installations d’approvisionnement en eau et en gaz alors que tous les habitants sont loin d’avoir été évacués. T F1 | Reportage M. Scott, N. Clerc, F. Petit