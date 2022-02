Guerre en Ukraine : la censure gouvernementale russe sur les médias connait un nouveau tour de vis

En Russie, rares sont ceux qui osent s'exprimer et manifester sur la guerre en Ukraine. D'ailleurs, les habitants n'en savent pas grand chose. Et pourtant, la censure gouvernementale sur les médias vient de connaître un nouveau tour de vis. Depuis ce samedi matin, les médias nationaux n'ont désormais plus le droit d'utiliser les mots "invasion", offensive" ou "déclaration de guerre". Ceux qui l'ont fait pour écrire des articles par exemple, doivent les supprimer sous peine de blocage ou de grosse amende. Pour décrire ce qui se passe en Ukraine, les autorités russes parlent d'une "opération militaire spéciale de maintien de la paix". Et effectivement, ces termes sont employés par les reporters sur terrain et les présentateurs de télévision. Si le Kremlin exerce depuis des années un contrôle assez strict sur la presse, avec cette guerre, celui-ci est en train de se renforcer. TF1 | Duplex J. GARRO