Guerre en Ukraine : la circulation reprend sur le pont de la Crimée, endommagée par une explosion

Après l'explosion du pont de Crimée, les autorités tentent de ne pas effrayer la population russe. Ils ont annoncé la reprise du trafic pour les voitures et les trains. Seuls les camions ne peuvent pas encore emprunter le pont. Les mesures de sécurité ont été renforcées. C'est désormais le FSB qui va contrôler la sécurité sur le pont. Selon les dernières informations, la Russie n'envisage pas de riposter. De plus en plus de Russes s'interrogent et se demandent si cette explosion ne révèle pas encore un peu plus la vulnérabilité du dispositif militaire russe. L'armée russe a annoncé la nomination d'un nouveau commandant de son "opération militaire spéciale" en Ukraine. TF1 | Duplex L. Boudoul