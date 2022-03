Guerre en Ukraine : la contre-attaque ukrainienne à Donetsk

Ce dimanche matin, les rues de Donetsk se vident brusquement. Le front se rallume à seulement dix minutes du centre-ville. Nos envoyés spéciaux étaient en train de tourner dans un quartier quand un premier tir d'obus est passé juste au-dessus d'eux, suivi d'un second. Ils ont compris que le quartier était visé. Il s'agissait de tirs provenant des positions des forces ukrainiennes qui résistent comme sur le front de Marioupol et qui ripostent aux attaques des pro-russes. Nos reporters étaient bloqués dans une petite rue et les tirs se rapprochaient. C'est la première fois que Donetsk est ciblé ainsi depuis le début de la guerre. Une heure plus tard, nos journalistes sont revenus dans le même quartier. Un obus a explosé à deux mètres de l'entrée d'un immeuble. La canalisation a été percée par un éclat d'obus. Un habitant tentait de la réparer. Les civils sont toujours les victimes d'un côté comme de l'autre, nous a-t-il dit. Nos envoyés spéciaux ont filmé des habitants qui quittaient le quartier, apeurés. Les combats se rapprochent du centre-ville de Donetsk, qui était épargné jusqu'à présent. Et pour cause, les soldats ukrainiens, les plus armés et les plus motivés, se sont regroupés sur ce front. Et ils vont avoir désormais face à eux des commandos. Des hommes tout juste arrivés du Caucase. Des pro-russes qui veulent défendre Donetsk. T F1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot.