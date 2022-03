Guerre en Ukraine : la crainte d'une prise de contrôle russe monte à Odessa

La ville d'Odessa et ses habitants sentent la menace russe s'approcher d'eux. La ville de Kherson, tombée sous contrôle russe, n'est qu'à 150km à vol d'oiseau de la cité portuaire. Régulièrement, les sirènes retentissent à Odessa. Elles ont été entendues deux fois aujourd'hui et une fois la nuit dernière. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de bombardements. Malgré tous les préparatifs de la résistance civile ainsi que la mobilisation générale, une tension extrêmement forte se fait sentir à Odessa. Les habitants savent que leur cité est un objectif stratégique. Située sur les bords de la mer Noire, elle est le plus grand port et la troisième plus grande ville d'Ukraine. Sans aucun doute, Odessa sera l'une des prochaines cibles des forces russes. Une attente qui met les nerfs des habitants d'Odessa à rude épreuve. Parmi les Ukrainiens qui affirmaient leur détermination et se préparaient activement à la défense de la cité portuaire, trois personnes s'étaient effondrées en larmes. Deux d'entre eux étaient des hommes. T F1 | Duplex E. Lefebvre