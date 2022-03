Guerre en Ukraine : la plus grande centrale nucléaire d’Europe attaquée par l’armée russe

Des bombardements sur la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Les combats entre les soldats russes et ukrainiens sont intenses. Les échanges de tirs durent plusieurs heures. Nous avons contacté un salarié de la centrale, il n’a pas fermé l’œil de la nuit, terrorisé. Après une série d'explosions, un incendie s'est déclaré. Les flammes ont gagné plusieurs bâtiments. L’attaque a eu lieu à proximité de Zaporijia dans le Sud de l’Ukraine. La centrale nucléaire est située à 100 kilomètres à peine de la ville de 800 000 habitants. Heureusement, aucun des six réacteurs n’a été frappé. Les missiles russes ont touché un laboratoire et des bâtiments administratifs. Les pompiers ukrainiens sont intervenus juste à temps. Le brasier a été maîtrisé au petit matin. Pas de fuite signalée. Les nouvelles sur l’état de la centrale sont rassurantes, mais actuellement, les troupes russes ont le contrôle total du site et des communes aux alentours. T F1 | Reportage L. Merlier, M. Debut, C. Marchine-Bataille