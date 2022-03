Guerre en Ukraine : la population de Donbass obligée de se terrer

C’est comme si les 100 000 habitants de Sievierodonetsk ont disparu. Les rues sont vides. Seuls les derniers défenseurs de la ville sont présents au carrefour. Et puis, au détour d’un immeuble, un groupe de civils apparaît. En nous approchant, nous sommes mal reçus. Confusion : on nous prend pour des Russes. Il faut expliquer que les couleurs des micros sont celles d’une télévision française. Les visages s’éclairent alors. Nous descendons au sous-sol de ce qui est en fait une école. Et là, nous découvrons ceci : une foule rassemblée, toute une communauté, des gens se serrant les uns contre les autres à l’abri des bombes. Des couloirs interminables, des familles remplies, installées là avec leurs bagages, les effets de leur vie quotidienne. En tout, ils sont des milliers à vouloir se terrer ainsi dans les caves, tant que la guerre fait rage. “La conquête par les Russes de cette ville de Sievierodonetsk, littéralement la Donetsk du nord du Donbass, et aussi le centre de l’industrie chimique en Ukraine, ne sera pas sans résistance de la part de l'armée ukrainienne qui fera tout pour freiner cette progression. Sous les bombes, les habitants, eux, comptent les heures et espèrent éviter le pire”, précise Michel Scott, notre envoyé spécial sur place. T F1 | Reportage M. Scott, G. Aguerre, A. Gaudin