Guerre en Ukraine : la solidarité indéfectible des civils

C’est une cité fantôme qui vit sous les bombardements depuis plus de deux mois. La quasi-totalité des habitants a fui. Ceux qui sont restés peuvent compter sur le soutien d’une femme qui leur rend visite chaque matin. Les bombardements résonnent chaque minute, Oléna y vivait avant la guerre. Elle vient tous les jours livrer de la nourriture à ses voisins. Il n’y a ni eau courante ni électricité, beaucoup vivent dans les caves des immeubles. L’eau en bouteille comme la nourriture sont fournies par des voisins comme Oléna. Visiblement, très peu de personnes vivent encore dans le quartier. Au sixième étage d’un immeuble, Tatiana résiste depuis 66 jours. Elle vit dans la pénombre d’une seule pièce avec son mari et ne partira que pour raison de santé dit-elle. Oléna, elle, compte bien revenir dès que possible dans son quartier. Comptable dans une entreprise avant la guerre, elle s’est donnée une nouvelle mission : documenter toutes les destructions de sa ville natale pour dénoncer les pratiques de l’armée russe. Coûte que coûte, Oléna a décidé de rester à Kharkiv. Elle vit avec sa famille et une trentaine de volontaires dans “leur centre de volontaires” et dans ce qu’ils appellent “la cuisine de l’enfer”. Ils y préparent 3 000 rations quotidiennes destinées à l’armée et aux hôpitaux. Le lieu doit rester secret. Il y a des dortoirs, une boulangerie, et un stock de médicaments géré par la fille d’Oléna. Impossible de savoir combien de civils soutiennent ainsi l’effort de guerre. Une chose est sûre : les soldats ukrainiens bénéficient d’un soutien sans faille de la population. T F1 | Reportage B. Christal, G. Aguerre, E. Fourny