Guerre en Ukraine : le monde en bleu et jaune

À Prague, ils étaient plusieurs milliers à applaudir le président ukrainien. Ce dernier s'adressait en visioconférence à tous ceux qui se mobilisent dans le monde entier. "Merci beaucoup, nous sommes tous Ukrainiens aujourd'hui", énonçait-il. "C'est tout simplement trop ! Ça ne doit pas arriver dans le monde où nous vivons. Nous devrions davantage apprécier notre vie tous les jours. C'est terrible !", lance cette femme. À Tbilissi, capitale de Géorgie, ils sont nombreux à exprimer leur solidarité et à mettre à l'honneur l'hymne et le drapeau ukrainien. Une mobilisation qui s'étend jusqu'au Japon. Les rues de Tokyo résonnent de messages pour faire pression sur la Russie. Au Portugal, ils se sont réunis devant les principales ambassades présentes au Conseil de sécurité de l'ONU. Une chaîne humaine et un message de paix qui s'inscrivent dans toutes les langues. Dans l'Hexagone aussi, les couleurs de l'Ukraine flottent dans les rues, comme ici, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Ce samedi après-midi, d'autres rassemblements sont prévus à Rennes (Ille-et-Vilaine), Nantes (Loire-Atlantique) ou encore à Paris. TF1 | Reportage A. Basar, C. Ingold