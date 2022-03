Guerre en Ukraine : le point en direct de Kiev

Selon notre reporter, la population est passée de 4 millions à 2 millions d'habitants. Et pour autant, dans une ville de plus en plus vide, poursuit François-Xavier Ménage. Il rapporte également que plusieurs centaines de voitures ont essayé d'entrer dans la capitale, malgré les checkpoints. Des Ukrainiens armés se trouvent à bord de ces véhicules. Ils viennent à Kiev pour prêter main-forte aux autorités ukrainiennes. La Russie a officialisé que l'armée russe avait besoin de volontaire pour grossir les rangs des soldats présents en Ukraine. Des campagnes de recrutement, d'après des observateurs indépendants, ont déjà démarré en Syrie avec des mercenaires qui seraient en ce moment en train de signer des contrats pour venir en Ukraine dans l'hypothèse de guérillas urbaines. TF1 | Duplex François-Xavier Ménage