Guerre en Ukraine : le point sur la situation à Kiev

Selon notre reporter, la situation est très tendue à Kiev, notamment à Irpin. En s'approchant de la ville, les habitants, que notre équipe a croisés, ont notamment parlé d'une rue à l'entrée de la ville, la rue principale, qui aurait été jonchée de cadavres et de plusieurs véhicules en flammes. Ces véhicules, nous ne les avons pas vus, impossible de s'approcher autant. En revanche, nous avons bien vu la fumée noire qui s'en échappait, raconte-t-il. Je vous parle aussi d'une bataille où chaque minute, on entendait des explosions, poursuit-il. Nous n'avons pas pu rester dans la ville. À deux reprises, nous avons été ciblés par des tirs de mortier qui nous ont obligés à reculer. La situation y était extrêmement tendue ce soir. Mais avant de partir, on a néanmoins entendu un grognement sourd, un cliquetis lourd, celui probablement des chars russes qui ont réussi ce soir à pénétrer dans la ville. Ça ne veut pas dire qu'elle est tombée, ça ne veut pas dire qu'elle va tomber, mais ça veut dire que ce soir, la menace n'a jamais été aussi proche sur la capitale, a-t-il conclu. TF1 | Duplex F. Litzler