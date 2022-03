Guerre en Ukraine : le point sur la situation à Odessa

Odessa change de visage en permanence. L'équipe de TF1 a passé la journée au nord de la ville. Entre ce matin et ce soir, en revenant, des plombs de béton avaient été installés sur les routes. Le signe que cette ville ne cesse de se barricader. À Odessa, la crainte, c'est que dans les prochains jours, cette ville se retrouvera encerclée avec un assaut terrestre qui pourrait venir de l'est. Un autre assaut pourrait aussi venir de la mer et un autre de l'ouest avec les troupes venus de Transnistrie, la région séparatiste de Moldavie. En attendant, beaucoup d'habitants se disent inquiets. Contrairement à la capitale, il n'y a pas de métro comme à Kiev. Il y a peu d'abris aériens pour se protéger en cas de bombardements. T F1 | Duplex E. Lefebvre