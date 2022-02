Guerre en Ukraine : les atouts de l'armée russe

"L'armée russe a basculé dans une autre dimension notamment par la capacité à frapper du ciel, un peu partout, avec des drones armés, des avions sans pilotes, qui ont la capacité de frapper sur le terrain. Ils ont été employés sur le terrain ukrainien", explique notre expert en stratégie militaire sur le plateau du 20H de TF1. "Mais la Russie a également investi sur des missiles à beaucoup plus longue portée et qui ont une capacité à déjouer les systèmes antimissiles des adversaires", souligne-t-il. Au lieu d'avoir des trajectoires par exemple balistiques, l'opérateur du missile va pouvoir continuer à le guider, le faire monter, descendre, tourner à gauche ou à droite", continue-t-il à préciser. "C'est notamment ces très grandes rapidités, vélocités et cette agilité qui constituent vraiment un pas supplémentaire. Il faut savoir que Vladimir Poutine a la capacité dans ces missiles à mettre aussi bien des têtes nucléaires que des têtes conventionnelles", conclut Pierre Servent.