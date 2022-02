Guerre en Ukraine : les civils prennent les armes

Ce sont des soldats en jeans et en blouson. Leur base est dans l’école du village. Certains ont reçu un fusil d’assaut de la part de la mairie, mais la plupart ont juste ramené leur propre fusil de chasse. Dans un coin, ces pères de famille entassent des cocktails molotov. La puissance de feu de ces civils engagés dans la milice locale est loin d’égaler celle de l’armée russe. Leur principal atout, c’est la détermination. Jusqu’à la semaine dernière, ce volontaire avec l’écharpe noir a été juge anti-corruption. Il y a aussi un garagiste, un assureur, un boulanger. Plus les troupes russes s’approchent, plus il y a de volontaires. Tous vivent à Radomichel. Un petit village ukrainien, près du front. “Là, il est à peu près une heure du matin. Il y a eu quelques explosions. Les hommes vont patrouiller toute la nuit. Ils ont accepté qu’on vienne avec eux”, précise Florian Litzler. C’est une ambiance curieuse. Les membres de la force des défenses territoriales vérifient qu’il n’y a personne dans les rues. Les miliciens traquent surtout des saboteurs russes habillés en civils. Il y en aurait beaucoup à l’œuvre. Et tout le monde est suspect, même nous. Avec les soldats, les civils de la défense territoriale sont en train d'installer des barricades sur un pont. L’un des derniers debouts en direction de Kiev. Ils ont juré de le défendre jusqu’au bout. T F1 | Reportage F. Litzler, B. Hacala, A. Ponsar