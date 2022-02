Guerre en Ukraine : les Français doivent-ils craindre des répercussions ?

Sur l’autoroute, le prix du litre de sans plomb 98 dépasse actuellement les deux euros. Une hausse qui pourrait se généraliser dans toutes les stations essence suite aux attaques de la Russie. Jeudi, le prix du baril du pétrole a dépassé les 105 dollars. Côté supermarché, faudra-t-il également s’attendre à des augmentations ? On ne trouve dans nos rayons quasiment aucun produit importé directement d’Ukraine ou de Russie. Mais ces deux pays sont de gros producteurs de matières premières, notamment de blé, de maïs et d’huile. Alors, que va-t-il advenir du prix du paquet de notre pâte, de notre baguette de pain et de notre bouteille d’huile ? À l’heure actuelle, les prix n’ont pas encore augmenté en grande surface. À ce stade, impossible de prédire quand et si ce sera le cas. T F1 | Reportage L. Palmier, P. Ninine, D. Pires