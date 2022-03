Guerre en Ukraine : les habitants continuent de fuir à Kiev

On assiste ces derniers jours à un exode inexorable des Ukrainiens qui habitent la capitale. C'est le sentiment que nous avons eu quand nous avons voyagé au sud de Kiev. Nous avons, nous aussi, été pris au piège des embouteillages monstres au sud de la capitale. Des heures d'attente pour parcourir quelques petits kilomètres à cause des checkpoints notamment. Il faut maintenant deux jours et demi pour se rendre en Pologne. Ce dimanche soir, ce sentiment est confirmé par les chiffres officiels des Nations Unies. Un million et demi d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de la guerre. Les familles que nous avons croisées disent qu'elles n'ont pas le choix à cause des combats et des rationnements. Et on a l'impression ce soir que le piège russe est en train de se refermer. L'armée de Vladimir Poutine effraie les populations civiles pour les faire partir. Et ensuite elle tente d'avancer encore plus vite sur le terrain militaire. T F1 | Duplex B. Christal