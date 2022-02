Guerre en Ukraine : les habitants de Kiev se réfugient dans des abris

La tension est en train de monter à Kiev. La capitale ukrainienne se prépare aux combats. Quelques agents barricadent l'Hôtel de ville avec des sacs de sable. Un camion transporte des blocs de béton pour fabriquer des check-points. Tandis que des civils volontaires, armés de fusil, patrouillent. Un couvre-feu vient d'être décrété. Il démarre à 17h et ne terminera que lundi matin. Cet après-midi, peu d'explosions ont résonné dans la capitale. Tout le contraire de cette nuit que les habitants ont vécu au rythme des affrontements. Dans le quartier ouest de Kiev, ils se sont réveillés avec l'odeur des camions militaires russes détruits et le bruit incessant des sirènes. Des habitants nous accueillent dans l'abri de leur immeuble. À l'intérieur, des visages fatigués et inquiets. Les adultes tentent de rassurer les enfants. Dehors, beaucoup partent. Ils veulent s'éloigner des combats. Dans la soirée, les sirènes ont retenti à nouveau. Les combats devraient faire rage cette nuit. TF1 | Reportage M. Guiheux, V. Subotovskyi, F. Le Goïc