Guerre en Ukraine : les habitants d’Odessa prennent les armes

Dans la vidéo en tête de cet article, cette arrestation de saboteur n'est pour l'instant qu'un exercice. Ces civils s'entraînent à tenir un checkpoint. Nous nous sommes rendus dans une école au nord d'Odessa, transformée en centre d'entraînement militaire. En huit jours, 2 000 hommes de tout genre ont adopté ce brassard jaune, symbole de la résistance civile nationale. "Je suis un ancien militaire. Je sais manier des armes et on n'a que quelques jours pour apprendre les rudiments de tactique. On n'a plus que quelques jours avant l'arrivée des soldats russes", confie un résistant civil au micro du 20H de TF1. À l'étage dans cette classe, place à la découverte des armes pour les nouvelles recrues. Le cours est dispensé par Petrovitch, ancien garde frontière. Ce septuagénaire tient à nous montrer un autre atelier. Il est fier comme l'ensemble des résistants de prouver devant notre caméra que les Ukrainiens sont prêts à se défendre quoi qu'il en coûte. En simulation, les uns jouent les blessés, les autres les sauveteurs, sous le feu ennemi. Vladymyr connaît trop bien les blessures de guerre. Lors du soulèvement en 2014, ce chirurgien en traumatologie travaillait dans un hôpital militaire. Il a des enfants, des petits-enfants, est grand-père. Il a une détermination sans faille à défendre son pays. Mais il espère quand même la paix. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry, E. Fourny