Guerre en Ukraine : les habitants ont choisi de revenir à Kiev

Le parvis de la gare de Kiev ne désemplit pas. Mais contrairement aux premières journées de guerre, ils sont nombreux à revenir dans la capitale ukrainienne qu’à la quitter. Après trois semaines d’angoisses, loin de l’Ukraine, cette famille comme beaucoup d’autres, a un peu perdu ses repères car les logements ont été abandonnés en catastrophe. C’est aussi l’avis de Yaroslav et Inah, ils redécouvrent Kiev après un mois d'absence. Peu de voitures mais beaucoup de barrages. Rejoindre son logement n’est pas toujours simple pour le couple qui habite de l’autre côté du fleuve dans un cinq semaines de guerre et un deux pièces que Yaroslav et sa compagne sont très heureux de retrouver tel qu’ils l’avaient laissé. Comme eux, ils sont nombreux à reprendre le chemin de la capitale qui a perdu la moitié de sa population en un mois en sachant bien que la guerre est très loin d’être finie. Michel Scott, notre envoyé spécial sur place, admet : “Le danger s’éloigne. Mais c’est la méfiance qui continue quand même de prédominer chez les habitants de Kiev qui pensent que c’est surtout au succès de l’armée ukrainienne qu’il faut attribuer l’amélioration de la situation beaucoup plus qu’à une quelconque bonne volonté des Russes”. T F1 | Reportage M. Scott, F. Petit, N. Clerc