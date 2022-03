Guerre en Ukraine : les Moscovites paient le prix des sanctions

Dans Moscou gelé, c’est une nouvelle incertitude au moment de faire les courses. Nous accompagnons Julia au supermarché. Depuis deux semaines, cette Moscovite voit les prix monter jour après jour. Augmentation très nette pour les aliments importés, mais même certains produits de base comme ces pâtes sont sensiblement plus chers. L’approvisionnement des magasins est plus coûteux. Mais surtout, la monnaie russe, le rouble, a perdu un tiers de sa valeur depuis deux semaines. La banque centrale russe anticipe une hausse moyenne des prix de 20%, cette année 2022. Moscou, ces derniers jours, c’est aussi cette image : les magasins des marques étrangères fermés. Des boutiques de luxe française au fast-food américain. Ces fermetures sont accueillies avec une certaine indifférence. Au total, près de 300 marques internationales annoncent suspendre leur activité. Le parti de Vladimir Poutine appelle à prendre le contrôle des entreprises étrangères qui voudraient quitter la Russie. Maxim Shingarkin, un ex-député d’un parti nationaliste, nous explique ce que risqueraient les sociétés des pays déclarés inamicaux. Touchées par les blocages bancaires, les multinationales qui suspendent leurs activités auront du mal à verser les salaires pendant des mois. Dilemme pour ces entreprises qui hésitent encore à quitter la Russie et ses 145 millions de consommateurs. T F1 | Reportage J. Garro, M. Merle