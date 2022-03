Guerre en Ukraine : les pertes subies par l'armée russe

Sur ces images de l'armée ukrainienne, un hélicoptère a été abattu et des tanks détruits. L'armée russe ne donne aucun chiffre sur les pertes matérielles. Alors sur ce site indépendant, dans la vidéo en toute de cet article, plusieurs observateurs scrutent les réseaux sociaux, les chaînes de télévision et recensent de manière exhaustive les dégâts, photos et vidéos à l'appui. D'après leurs décomptes, la Russie a perdu 173 chars, 300 véhicules blindés, 10 avions de chasse et 11 hélicoptères. Dans chacun de ces véhicules, il y avait des soldats. En s'appuyant sur ces chiffres, les experts et le Pentagone obtiennent une estimation large. 2 000 à 4 000 militaires russes auraient perdu la vie. C'est presque autant que tous les morts russes de la seconde guerre en Tchétchénie où on a recensé 4 700 soldats tués en 10 ans. C'est bien loin des 498 décès annoncés par l'armée russe le 2 mars dernier, mais très loin aussi des 12 000 affichés par les autorités ukrainiennes comme l'explique Isabelle Davion, historienne, chercheuse associée au Service historique de la Défense. Le nombre de blessés reste aussi à déterminer. Pour les experts militaires, ils sont forcément très nombreux. Sur le terrain, on constate de moins en moins d'hommes pour une armée qui en compte 200 000 en Ukraine. TF1 | Reportage L. Merlier, P. Rousset