Guerre en Ukraine : les témoignages des survivants de Marioupol

Dans la ville martyre de Marioupol, des dizaines de milliers habitants cherchent toujours à fuir les bombardements, alors que les convois humanitaires sont la cible de tirs. Certains ont réussi à rouler 250 km jusqu'à Zaporijia. Sur les véhicules, de multiples traces d'impacts de tirs et d'éclats d'obus. En arrivant, tous les passagers doivent avoir fourni leurs identités. La police traque d'éventuels infiltrés russe. Ensuite, les rescapés de Marioupol peuvent raconter l'horreur. Une femme coincée sous les bombes avec son fils paralysé, cachée dans les caves de son immeuble détruit, raconte son calvaire. "Ça me détruit de l'intérieur, d'imaginer qu'on a passé plus de trois semaines dans un sous-sol avec un enfant handicapé, c'est effrayant. Le sous-sol ne nous a pas protégées des bombardements. Il faisait tout le temps froid. Je ne faisais que pleurer en voyant mon fils prier et de demander de l'aide à Dieu pour nous sauver tous", témoigne-t-elle devant nos caméras. Trois mères de famille arrivent ensuite. Pour boire, elles utilisaient de la neige fondue et l'eau croupie d'un puits. "Notre maison est complètement détruite. Marioupol est en ruine à 80%", raconte l'une d'elles. La prise en charge des rescapés se fait dans un centre commercial. Beaucoup de rescapés connaissaient des proches abrités dans le théâtre de Marioupol avant les frappes russes. À la mi-journée, on évoque au moins 130 survivants. La ville Zaporijia accueille également de nombreux blessés graves en provenance de Marioupol. Dans un hôpital du centre-ville, des sacs de sable ont été déposés pour protéger le générateur. Et en sous-sol, des enfants grièvement blessés de Marioupol sont pris en charge par le personnel médical. Dans les prochaines heures, de nouveaux blessés graves sont attendus dans l'hôpital. TF1 | Reportage F.X Ménage, F. Petit