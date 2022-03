Guerre en Ukraine : l'étau se resserre autour de Kiev

On n'a que quelques secondes pour se mettre à couvert. À Irpin, les bombardements sont quasi ininterrompus depuis deux jours. Cette petite ville des faubourgs de Kiev est sous le feu de l'artillerie russe. Aucun quartier n'est épargné. D'épais panache de fumée noire sort d'un entrepôt, il ne reste plus rien. Certains habitants refusent de partir. Ils sont déterminés à se battre comme cette femme qui a une expérience dans les tirs et la manipulation des armes. Les troupes russes continuent d'avancer tout autour de Kiev pour l'encercler. Si l'offensive se concentre sur Irpin, c'est parce que la ville est le dernier rempart avant d'atteindre la capitale. Les bombardements s'intensifient partout dans le pays. Toute la nuit de vendredi, des explosions résonnent sous les yeux des habitants de Tchernihiv. Alors que les soldats russes semblent gagner du terrain, les Ukrainiens partagent leurs assauts victorieux comme le montre la vidéo en tête de cet article. Il s'agit d'un avion russe abattu ce samedi. À Berdiansk, ville occupée, les habitants n'ont que leurs mots face aux armes des soldats russes. Un peu plus à l'ouest, à Kherson, une autre manifestation a lieu avec une scène surréaliste. Avec comme seule arme un drapeau ukrainien, un homme se dresse sur un char russe, acclamé par la foule. TF1 | Reportage L. Merlier