Guerre en Ukraine : l'inquiétude des Russes dans l'Hexagone

À La table des Russes, des spécialistes de la gastronomie russe ne font plus recette. Mais la patronne ne veut pas fermer malgré une baisse de fréquentation et des signes d'hostilité. "Il ne faut pas tout mélanger. Il faut continuer de vivre et de travailler sans avoir la peur au ventre. Nous ne sommes pour rien. On est contre la guerre", explique-t-elle. Il y a quelques jours, la cathédrale orthodoxe de la Sainte-Trinité à Paris s'est réveillée avec sur ses murs extérieurs des tags anti-Poutine, aussitôt effacés. Ce lieu de culte et d'influence directement lié au maître du Kremlin n'a pas été placé sous la protection de la police. Au conservatoire Rachmaninoff, Sofia Gracheva, professeure de danse, poursuit ses activités normalement ou presque. L'atmosphère est pesante. Mais à part des remarques sur les réseaux sociaux, elle n'a pas subi d'agressivité. "J'ai de la chance d'être entourée par des personnes qui comprennent que ce n'est pas forcément que je suis Russe que c'est de ma faute", confie-t-elle. La guerre pourrait également des conséquences pour les citoyens russes. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon, S. Maloiseaux