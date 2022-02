Guerre en Ukraine : malgré la censure, comment les Russes s'informent

Moscou gelé et sa banlieue. Cet après-midi, nous avons rendez-vous tout en haut de cette tour d'habitation. Olga et son mari sont scotchés à leur écran depuis deux jours. Contrairement à de nombreux Russes, ils regardent l'une des rares chaînes d'opposition, diffusée sur Internet. Les médias nationaux représentent un tout autre visage de ce conflit. Sur la première chaîne du pays, la présentatrice décrit des soldats russes accueillir les Ukrainiens. Ici, pas d'images de victimes civiles. Une autre chaîne locale a annoncé que 17 militaires Ukrainiens se sont rendus et on été accueillis par l'armée russe. Ils ont eu droit d'appeler leurs familles. Toutes ces chaînes sont étroitement surveillées par le pouvoir. Ce contrôle de la presse est de plus en plus fort. À présent, les médias n'ont plus le droit d'utiliser les mots invasion, offensive ou déclaration de guerre pour parler de la situation en Ukraine. D'un côté, il y a cette presse très contrôlée, de l'autre, c'est toujours aussi simple de se rendre sur Internet. En deux secondes, on peut se connecter aux réseaux sociaux. Nous avons parlé un peu vite, puisque depuis cet après-midi, la Russie a limité l'accès à Twitter chez plusieurs fournisseurs. Car une partie de la jeunesse s'informe par Internet, avec une certaine invasion. Invisible sur les écrans, la guerre intéresse peu. Pour beaucoup de Russes, ce n'est même pas une guerre, mais une grande opération de sécurité. T F1 | Reportage J. Garro, M. Merle