Guerre en Ukraine : Marioupol, la ville martyre

Ce sont les toutes premières images des chars russes dans Marioupol. Douze jours de siège ont dévasté cette ville dont on n’avait plus aucune nouvelle depuis trois jours et qui constitue un objectif de guerre prioritaire pour Vladimir Poutine. La jonction entre deux territoires tenus par les Russes. Au sol, les soldats ukrainiens tentent de résister. Mais face à la puissance de feu adverse, que peuvent-ils faire ? Porter assistance aux habitants, se cacher au passage d’un blindé. Au milieu du chaos, les civils blessés sont évacués vers ce qui reste des hôpitaux. Vendredi, la mairie déplorait près de 1 600 morts parmi la population dont des enfants. Une femme a pu sauver le sien endormi dans ses bras, mais elle est brisée par ce qu’elle vient de vivre. Les hôpitaux n’ont plus de médicaments. Une femme arrive avec un éclat d’obus dans le bras, il faudra lui retirer sans même l’anesthésier. Voici le morceau d’obus. À Marioupol, il n’y a pas que les armes qui tuent. Les habitants sont affamés et manquent de tout comme nous confirme un humanitaire dans un document audio que Médecins Sans Frontières nous a fait parvenir, ce samedi matin. Pour rejoindre les rares points d’eau restant comme celui-ci, filmé il y a trois jours, il faut parcourir plusieurs kilomètres sous la menace des bombes et sans aucune certitude que cette eau soit potable. Impossible d’enterrer les morts dans des cimetières, trop dangereux. Les corps sont rassemblés dans des fosses communes. Ce samedi matin, une lueur d’espoir pour les 200 000 civils piégés dans la ville : ce convoi humanitaire, parti de Zaporijjia à 200 kilomètres. À bord, 90 tonnes de nourritures et de médicaments. Il est censé repartir avec des civils, mais on ne sait toujours pas si ce convoi a pu entrer dans Marioupol. T F1 | Reportage D. Piereschi, C. Marchand