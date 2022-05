Guerre en Ukraine : Marioupol, une ville dévastée

Sous leurs pieds, tout n'est que poussière et tôles arrachés par les explosions. Chaque pas peut s'avérer dangereux. Le soldat qui filme est un des derniers résistants de Marioupol retranchés dans l'usine d'Azovstal. Il a profité d'un moment d'accalmie pour sortir. On peut imaginer à la taille des cratères la puissance des bombes qui s'abattent sur cet endroit depuis quelques semaines. Ce site sidérurgique, dernière poche de l'armée ukrainienne, ressemble désormais à une zone entièrement dévastée. Jeudi encore, les Russes ont lourdement bombardé ce complexe métallurgique. C'est le quotidien des civils et de nombreux militaires qui vivent dans le sous-sol. Pour tenir, des combattants ukrainiens se filment en tenant un chant guerrier. Dans la vidéo en tête cet article, on découvre les conditions précaires dans lesquelles ils passent leur journée. Mais ils préfèrent y être plutôt que se rendre. À quelques kilomètres de là, la scène semble surréaliste. Des habitants pro-russes nettoient les rues comme si les combats étaient terminés. Des agents restaurent les bâtiments et les parcs. Les couleurs de la Russie flottent dans le ciel. La vie semble reprendre son cours normal. Une vie russe en Ukraine TF1 | Reportage M. Guiheux