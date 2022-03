Guerre en Ukraine : mobilisation générale des civils ukrainiens

À Medyka, en territoire polonais, nos journalistes ont pu filmer des Ukrainiens charger le camion d'une de leur compatriote de vêtements et de nourriture. Ce dernier a décidé de venir en aide à son pays natal, sans retour. En effet, interrogé par notre reporter, il dit y aller pour se battre. Alors que le flot de réfugiés va de l'Ukraine en Pologne, des Ukrainiens font le chemin inverse pour prendre les armes. Ils sont souvent très jeunes. Ils n'ont aucune formation au combat ni entraînement. Ils vont pourtant faire face à des milices et à des soldats russes. À Kiev, la capitale, des habitants fabriquent des cocktails molotov, encouragés par le gouvernement qui diffuse même des modes d'emploi pour les fabriquer. La mobilisation est générale. Un centre de recrutement bondé au Sud Est de l'Ukraine en témoigne. Des hommes et des femmes s'y engagent pour lutter contre l'invasion russe. Des femmes qui viennent grossir les rangs des Ukrainiens âgés de 18 à 60 ans, priés de rester au pays pour se battre. T F1 | Reportage A. Cazabonne, H. Bonnet, M. Paupe.