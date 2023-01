Guerre en Ukraine : Noël orthodoxe sous les bombes

C'est la fin de l'alerte. La procession peut commencer dans le centre de Lviv. La grande ville de l'ouest de l'Ukraine tente de fêter le Noël orthodoxe. À l'autre extrémité du pays, la région orientale, près du front. Le cessez-le-feu de 36 heures, décrété par les Russes, n'est respecté par aucun des deux camps. Et les bombardements ont fait de nouveaux cas à kherson vendredi. Dans la base militaire, à une vingtaine de kilomètres de Bakhmout, un réveillon de fortune est organisé. Il y a des douilles pour tenir des bougies et un assemblage de kalachnikov en guise de sapin. Lieu de nombreuses exécutions sommaires au début du conflit, Boutcha, près de la capitale Kiev, est désormais plus calme. Mais malgré les fêtes, le cœur n'y est pas. À Moscou, le patriarche de l'Église orthodoxe russe a tenu la messe rituelle du sept janvier qui est évidemment marquée cette année par le conflit. Vendredi soir, Vladimir Poutine a renoncé à son habitude d'un office en province. Manifestement plus seul que jamais, il est resté dans la toute petite cathédrale de l'annonciation à l'intérieur même du Kremlin. TF1 | Reportage O. Santicchi, C. Cambier