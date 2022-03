Guerre en Ukraine : Odessa se barricade

Pour l'instant, cette menace n'est pas mise à exécution. Et d'heure en heure, Odessa ne cesse de se barricader un peu plus. Tous les accès à la ville sont désormais contrôlés. Les habitants qui choisissent de rester jurent de défendre leur ville jusqu'au bout. Odessa est l'une des villes les plus russophones d'Ukraine. Pourtant, parler russe au quotidien ne veut pas dire soutenir Vladimir Poutine. En tout cas, plus maintenant. "Cela a radicalement changé en dix jours", confirment certains habitants que nos envoyés spéciaux sur place ont croisés. En fait, cette menace qui pèse ce dimanche soir sur Odessa l'est sur le pays tout entier, car pour l'Ukraine, perdre Odessa, c'est perdre son accès hautement stratégique à la mer Noire. C'est un port qui est vital pour l'Ukraine. T F1 | Duplex E. Lefebvre