Guerre en Ukraine : Odessa sous la menace des bombardements

À Odessa, ce matin, Roman et Victoria attendaient le bus en direction de la Moldavie. La mère de famille tente de faire bonne figure devant ses enfants et essaie de ne pas faire attention aux sirènes. Fuir, c'est le choix d'une partie des habitants. Ils étaient un million avant le début de la guerre à Odessa, désormais sous la menace de bombardements selon le président ukrainien. Sacha et Yulia, eux, ont choisi de rester. Ils sont russophones comme l'immense majorité des habitants. Sacha ne montre pas ses craintes, mais Yulia est beaucoup moins confiante. À un kilomètre de là, Yevgeny trompe l'ennui dans sa chambre d'hôtel. Ce citoyen ukrainien vit depuis 25 ans à Moscou, marié à une Russe. Il est revenu à Odessa pour le travail, trois jours avant le début de la guerre. Il est aujourd'hui piégé, loin des siens. Il nous a emmené quelques mètres sous terre. Là où il redoute de passer les prochains jours. Et quand on s'étonne de son optimisme, de son sourire, il dit : "Odessa c'est la capitale de l'humour. On sourit tout le temps". L'humour noir, l'une de leurs armes sans doute dérisoire face à la menace russe. T F1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry, E. Fourny.