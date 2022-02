Guerre en Ukraine : pourquoi Kiev n'est-elle pas encore tombée ?

Jusqu'ici, les forces ukrainiennes résistent malgré la faiblesse de leur matériel. Mais de son côté aussi, "Poutine retient son bras", affirme Pierre Servent, même s'il a la capacité de noyer Kiev sous un flot de missiles. Mais, il ne le fait pas pour deux raisons. Tout d'abord Kiev, c'est le berceau historique de la Russie. De plus, la capitale ukrainienne possède un très grand nombre de bâtiments anciens. Si Poutine les détruit, cela risque de poser un problème à cause de son discours de protecteur de la culture. Le second souci est son objectif stratégique pour Kiev. Il compte en effet installer un gouvernement à sa botte dans la capitale. Mais ce ne sera pas possible si Kiev est à moitié rasée donc il retient son bras. C'est pour cela qu'il y a des troupes russes en arrêt en Biélorussie et que Poutine n'a pas encore engagé toutes ses forces. Mais malgré le courage des soldats ukrainiens, il est probable que la résistance ne dure pas très longtemps dans Kiev lorsque le président russe déploiera toute son armée. P. SERVENT