Guerre en Ukraine : pourquoi Vladimir Poutine veut éliminer Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky s'est filmé ce matin devant un bâtiment historique de Kiev. Depuis le début du conflit, le président ukrainien mène une guerre de communication en publiant régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux. Il est devenu l'incarnation de la résistance, mais aussi l'homme à abattre pour Moscou. "D'après les informations que nous avons, l'ennemi m'a désigné comme cible numéro un, ma famille cible numéro deux". Ces dernières 48 heures, l'homme à la tête de l'Ukraine a fait plus de quatre messages à son peuple. Une façon de montrer qu'il est toujours vivant. Les Occidentaux ont proposé à Volodymyr Zelensky de quitter le pays, mais il a catégoriquement refusé : "C'est ici qu'est le combat. J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi". Depuis son élection en 2019, l'ancien comédien et le Kremlin sont en désaccord. Volodymyr Zelensky regarde vers l'Ouest, vers l'Otan et la Communauté européenne. Tandis que Vladimir Poutine regarde vers l'Est, vers la reconstruction de l'ex-bloc soviétique. Considéré sans expérience et naïf, le président ukrainien a acquis au fil des mois une stature de chef d'État. Ces derniers jours, il a impressionné tout le monde par son courage et sa détermination. Volodymyr Zelensky "incarne l'équipe gouvernementale ukrainienne qui n'a pas suivi la politique du Kremlin". TF1 | Reportage C. Chapel, A. Mainguet, S. Cherifi, T. Gippet