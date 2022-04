Guerre en Ukraine : Poutine fait-il trop peur à ses généraux ?

Les Américains avaient prévu l'invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, ils croient savoir pourquoi elle patine. Selon Kate Bedingfield, directrice de la communication de la Maison Blanche, "Poutine a été mal informé sur les mauvais résultats de l'armée russe et sur la façon dont l'économie est paralysée par les sanctions, parce que ses hauts conseillers ont trop peur de dire la vérité." Une vérité que les services secrets britanniques, eux, disent connaître. En effet, selon Sir Jeremy Fleming, directeur de l'Agence britannique de renseignement et de cybersécurité, des soldats russes qui n'avaient plus d'armes, plus le moral, auraient refusé d'exécuter des ordres et saboté leur propre équipement. C'est une logique autocratique dans laquelle Poutine refuse toute contradiction. L'ancien président de la Géorgie en témoigne aussi. La volonté de Poutine, aujourd'hui, s'exerce en Ukraine et ne saurait non plus être contrariée. Deux membres du FSB, chargés de renseigner le Kremlin sur Kiev, auraient été suspendus, tout comme le chef adjoint de la garde nationale. Même le ministre de la Défense et intime de Poutine n'a plus été vu en public depuis trois semaines. Puni, écarté ou blâmé, parce que l'opération militaire, qui ne devait durer que quelques jours, est entrée dans son deuxième mois. Le réel semble avoir rattrapé Poutine. Selon les Ukrainiens, sept généraux russes ont été tués ou grièvement blessés pour le dernier d'entre eux. Il est inhabituel que de tels officiers soient sur la ligne de front et c'est peut-être contraints qu'ils ont dû s'y rendre. D'après les renseignements occidentaux, s'ajouteraient à ces pertes des douzaines de colonels et autres officiers. Si cela est vrai, ce serait du jamais-vu depuis la Seconde Guerre mondiale. T F1 | Reportage S. Pinatel, B. Hacala, J. Bondil.