Guerre en Ukraine : quelle est la tactique de Vladimir Poutine ?

Six ans séparent ces deux images. Pourtant, elles semblent identiques. À gauche, celle de la guerre en Syrie à Alep et à droite, la guerre en Ukraine. Dans les deux cas, des hôpitaux ont été bombardés par l'armée russe, comme ici à Marioupol, tout comme elle l'a fait en Syrie. La Russie emploie en Ukraine la stratégie de la terreur. Bombarder des hôpitaux, des écoles, des résidences. L'objectif de Vladimir Poutine, en Syrie ou en Ukraine, c'est de provoquer la fuite des civils, tout en voulant se donner une bonne image. Dans chacune de ces guerres, la Russie a accepté la mise en place des couloirs humanitaires. Mais pour ce spécialiste, ce n'est qu'un prétexte pour mieux préparer la prochaine attaque. Autre avantage : c'est l'armée ukrainienne qui sécurise ces convois, laissant alors le champ libre aux troupes russes. Vladimir Poutine pense aussi aux conséquences à long terme et pas seulement sur le territoire qu'il a choisi d'attaquer. En seulement trois semaines, 2,5 millions d'Ukrainiens ont fi leur pays, tout comme ce fut le cas lors de la guerre en Syrie. Ce qui a provoqué une crise migratoire en Europe, rappelle cette experte. Les actions menées par la Russie en Ukraine, tout comme ce fut le cas en Syrie, ont déjà été plusieurs fois qualifiés de crime de guerre. T F1 | Reportage I. Bornacin, M. Debut