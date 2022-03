Guerre en Ukraine : qui sont ces oligarques russes visés par les sanctions occidentales ?

Le 24 férvier, Vladimir Poutine a réuni la fine fleur du capitalisme russe. Le matin même, les troupes russes ont attaqué l'Ukraine et les patrons s'inquiètent déjà des sanctions. Mais Alexander Shokhin, président de l'Association des industries russes, assure que "l'économie russe est solide, mais va devoir s'adapter comme on l'a fait en 2014 lors des dernières sanctions internationales". Le chef du Kremlin va leur rappeler ce qu'il appelle leur "devoir de solidarité". Pour comprendre leur soumission, remontons 20 ans en arrière. La scène a lieu à un soir de juillet 2 000 dans la datcha de Staline. Une poignée de milliardaires est invitée par le nouveau maître du Kremlin, tout juste élu, qui va leur expliquer sa règle du jeu : "vous gardez vos affaires, mais pas question de vous impliquer en politique". Ceux qui ne l'accepteront pas le paieront cher. Boris Berezovsky avait fait fortune dans le pétrole. Il sera condamné à 13 ans de prison et retrouvé mort dans une chambre en 2013. Mikhaïl Khodorkovski sera lui aussi arrêté et condamné pour fraude. Il fera 10 ans de prison et vit en exil aujourd'hui à Londres. Gare à ceux qui lui résistent comme lorsqu'il débarque dans l'usine d'Oleg Deripaska. Le président russe l'a humilié et l'a forcé à signer un accord devant les caméras. Les entreprises des milliardaires en disgrâce sont aussi tôt redistribuées. Émergent donc une nouvelle génération d'oligarques. "Des amis proches de l'enfance de Vladimir Poutine, souvent originaire de Saint-Pétersbourg, qui avaient fait partie de son club de judo", Tatiana Kastouéva-Jean, chercheuses à l'Ifri, spécialiste de la Russie. Parmi ses fidèles, on retrouve son plus vieil ami Nikolay Tokarev, aujourd'hui PDG de Transneft, le pétrolier Guennadi Timtchenko, Alicher Ousmanov, roi des nouvelles technologies ou encore Igor Setchine. Cet ancien espion est aujourd'hui à la tête de la plus grande entreprise pétrolière ruse Rosneft. Son yacht a été immobilisé la semaine dernière à La Ciotat. Mais peu probable que cela suffise à rompre son lien avec le pouvoir. "Ils ont peur des sanctions, mais ils risquent également de tout perdre si jamais ils tournaient le dos à leur président ", selon Carole Grimaud-Potter, professeure de géopolitique à l'Université de Montpellier. À ce jour, seul l'oligarque Oleg Deripaska a osé critiqué la guerre en Ukraine. TF1 | Reportage M. de Chevigny, S. Deshaies, A.Bourgeois, C. Adriens-Allemand, C. Aragona, Y. Taoufik