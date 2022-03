Guerre en Ukraine : qui sont les mercenaires syriens de Poutine ?

Dans la vidéo en tête de cet article, les mercenaires syriens, armes à la main et en uniforme, affichent cette lettre "Z", synonyme de soutien à Vladimir Poutine. Ces images non datées ont été fournies par le ministère russe de la Défense. Ces hommes ont un lourd passé criminel. La plupart appartenaient à l'armée régulière de Bachar al-Assad. D'autres sont des anciens prisonniers amnistiés. Leur point commun : savoir se battre en zone urbaine. "Ils sont capables d'aller au contact. Ils n'ont pas peur de la mort. Et par ailleurs, ils ne respectent aucune règle, aucun droit. Donc, évidemment, ça en fait une force combattante, facile à utiliser pour Poutine qui craint, s'il utilisait des forces russes, d'avoir éventuellement des défaillances voire des désertions", explique Pierre Servent, consultant Défense TF1-LCI. En effet, l'armée russe contient dans ses rangs beaucoup de jeunes soldats inexpérimentés. C'est tout le contraire de cette milice syrienne. Cette dernière s'engage derrière Vladimir Poutine parce que la Russie a sauvé le régime de Bachar al-Assad en 2015 en l'aidant notamment militairement à combattre l'opposition et les jihadistes de son pays. Aujourd'hui, c'est un renvoi d'ascenseur demandé par le chef du Kremlin. Leur motivation reste l'appât du gain, jusqu'à 1 000 dollars par mois. Avec ces 23 000 mercenaires sans foi ni loi, l'armée russe veut changer de visage. Cette milice syrienne venait s'ajouter à une autre composée de 10 000 soldats tchétchènes. Ils ont été appelés en renfort par la Russie. TF 1 | Reportage L. Romanens