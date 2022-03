Guerre en Ukraine : sur les ruines d'un pont à Irpin

Dans les faubourgs de Kiev, à Irpin, les habitants qui fuient les bombardements et ceux, qui dans le sens inverse, ravitaillent les soldats, se croisent sur les ruines d'un pont. Reliant Irpin à Kiev, le pont a été détruit en prévention par l'armée ukrainienne. Mais c'est également le moyen le plus rapide pour évacuer la ville. Par conséquent, les militaires ont mis en place des passerelles où les civils peuvent partir. Et de l'autre côté, il y en a d'autres pour passer les vivre à destination des habitants qui restent. Une bataille se livre actuellement dans la ville. "On voit des avions et des missiles passés au-dessus de nos têtes et en direction de la ville. On entend une myriade d'explosions qui semblent se rapprocher inexorablement", précise notre envoyé spécial. TF1 | Duplex F. Litzler